◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の若林楽人外野手（２８）が２７日、ファームリーグ・ヤクルト戦の試合前練習で２軍に合流した。今季は２１試合に出場して打率１割７分９厘。２６日の交流戦・ソフトバンク戦（東京ドーム）では５回に代打で出場し、空振り三振に倒れていた。代わって、２５日に支配下契約を結んだフリアン・ティマ外野手（２１）が１軍昇格する見込み。２６日