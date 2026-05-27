◆米大リーグレッドソックス６―７ブレーブス（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は「５番・ＤＨ」で先発出場。４打席３打数無安打１四球で打率は２割５分５厘となった。前の試合（２４日・ツインズ戦）で今季初アーチを含む２安打を放つなど、期待された吉田のバットは火を噴かずノーヒットに終わった。６回にはコントレラスのファウルボールが、ネクスト