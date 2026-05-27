女優の佐々木希が２７日までに自身のＳＮＳを更新し、長野県へ訪れた様子を公開した。佐々木はインスタグラムに「今年も、お友達家族と、長野県に山菜ツアー行ってきました子供達も頑張って採ってました採った山菜をお料理する前にみんなで下処理もして、とてもいい経験空気も綺麗で、またすぐ行きたい」と報告。山菜がのったざるを手にして笑顔を見せる様子や、長靴を履いて山菜を採る姿などのショットを披露した。こ