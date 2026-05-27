東武宇都宮駅に導入された顔認証の自動改札機。事前登録した利用者の顔画像と、改札機の内蔵カメラで読み取った顔情報を照合する＝27日午前東武鉄道は27日、顔認証に対応した自動改札機を、東武宇都宮駅に導入した。設置は1台で、大手私鉄では初めてだとしている。事前に登録した通勤定期券利用者の顔画像と、改札機の内蔵カメラで読み取った顔情報を照合する仕組みで、交通系ICカードなどを取り出さずに改札を通過できる。小