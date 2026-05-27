◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン皐月賞馬のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）はＣＷコースでレディントン（５歳オープン）と併せ馬を行った。大きく追走する形でスタートし、直線は促されるとスピード感十分に加速。４ハロン５１秒４―１１秒２で先着を決めた。杉山晴調教師は「皐月賞の時に比べると、２秒ほど全体