◆米大リーグホワイトソックス―ツインズ（２６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のツインズ戦に「２番・一塁」で、西田陸浮が「９番・右翼」でスタメン出場。村上が２試合連続の１９号本塁打を放った。０−２の８回、先頭の西田がメジャーデビュー２戦連続安打となる左前打で出塁。１死一塁で第４打席を迎えた村上は、カウント１−１からの３球