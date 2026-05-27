タレントpekoが27日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。巨人阿部慎之助前監督が25日に長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕、釈放された後、26日に辞任を発表し、その場で長女の手紙が公開されたことにコメントした。「もちろん、暴力がダメというのは大前提なんですけど」とした上で、「娘さんのお手紙ですごく正直、複雑な気持ちになってしまった」とした。手紙では児童相談所に相談したことや、すでに仲直り