【ドラゴンクエストウォーク×吉野家コラボ？】 5月26日 公開 スクウェア・エニックスはAndroid/iOS用位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」の情報番組「スマートウォーク」にて、5月26日に吉野家とのコラボを示唆する内容を公開した。 動画の終盤、12分20秒ほどの十数秒にて、「スラミチ」が吉野家のどんぶりと並ぶ映像を確認できる。「スラミチ」その