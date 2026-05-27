俳優のキム・スヒョンをめぐる、故キム・セロンさんとの“未成年時代の交際疑惑”騒動が、ひとまず決着した。涙を見せた会見から約1年、ついに捜査結果が明らかになった。【キス写真も】キム・スヒョン、“未成年”キム・セロンさんとの交際疑惑所属事務所ゴールドメダリストは5月27日、公式コメントを通じて「キム・スヒョンと当社が、YouTubeチャンネル『カロセロ研究所』のキム・セウィ氏を相手取り提起した複数の告訴・告発事