【「旧車GIRLS」 ダットサン 240Z w/フィギュア】 7月1日ごろ 発売予定 価格：6,600円 ハセガワは、プラモデル「『旧車GIRLS』 ダットサン 240Z w/フィギュア」の完成見本画像を公開した。発売は7月1日ごろを予定しており、価格は6,600円。 本製品は、日産の「ダットサン 240Z」を1/24スケールでプラモデル化したもの。月刊「モデルグラフィックス」連載の「旧車ガӦ