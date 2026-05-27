【カプセルトイ「コレジャナイロボ」】 9月 発売予定 価格：1回500円 スタジオソータは、カプセルトイ「コレジャナイロボ」を9月に発売する。価格は1回500円。 本商品はザリガニワークスの「コレジャナイロボ」をカプセルトイで立体化したもの。コレジャナイ感とフィギュア造形でコレジャナイロボ5種が展開する。 本フィギュアは全身ほぼ全てのパーツ