香川県庁 香川県が5月25日、2025年度の情報公開制度の運用状況を発表しました。請求件数は3264件（前年度比102％）、決定件数は1万9075件（前年度比124％）でした。 請求（3264件）のうち、知事部局に関するものが3119件を占めています。決定（1万9075件）のうち、「公開」が1万6819件、「一部公開」が1985件、「非公開」が182件、却下または取下げが89件でした。 請求のうち一番多いのは「建築計画概要書」の1277件で、