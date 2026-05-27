読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！新入社員として働き始めた職場で、仲のいい同僚の隠された一面を知ってしまった主人公。遠距離恋愛中の彼氏との関係、そして職場の秘密の恋に巻き込まれていき、まさかの結末に...！？同期の不自然な行動私は今年、念願だった会社に新入社員として入社しました。右も左もわからない環境のなかで、最初に打ち解けたのが同期の同僚でした。彼女は明るくて話しやすく、すぐに親友の