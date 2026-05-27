FMMってどんな自動車イベント？ 「Free Motor Meeting（FMM）」は、栃木県を中心にクルマ好きが集う交流イベントとして、長年にわたり開催されている。2010年8月にスタートし、諸事情により2021年5月から2年間休止したが、2023年5月から新体制にて再開。昨年末は雨天により流れてしまったたが、2026年4月26日の開催でついに123回目（！）を迎えた。回数の多さに驚くばかりだ。ミーティング会場は正式な手続きを経て貸