２６日、武夷山市興田鎮で開かれた「宜優嘉７」機械化栽培の見学会。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山5月27日】中国福建省武夷山市興田鎮の農場で26日、高品質水稲品種「宜優嘉7」の機械化栽培を推進する見学会が開かれた。科技特派員（技術支援のため農村に派遣された専門家）や農業技術者、地元農家の代表らが集まり、先端技術を用いたコメ作りの現場を視察した。２６日、武夷山市興田鎮で開かれた「宜優嘉７」機