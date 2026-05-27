国連食糧農業機関と中国農業大学が開いたＭＡＩＰ・ＳＴＢ指導員研修の参加者ら。（三亜＝新華社配信）【新華社三亜5月27日】中国海南省三亜市で23日までの5日間、国連食糧農業機関（FAO）と中国農業大学（北京市）が共同で農業技術普及の担い手を育てる研修を開いた。FAOが整備を進める「多主体農業イノベーションプラットフォーム（MAIP）」と農業大が推進する「科技小院」モデル（STB＝大学院生が農村に住み込む技術支援）