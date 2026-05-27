埼玉県三郷市の路上で20代の女性にわいせつな行為をしたとして、東京消防庁の職員の男が逮捕されました。警察などによりますと、東京消防庁渋谷消防署の橋口弘大容疑者は今年3月、三郷市の路上で20代の女性に対し背後から体を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。2人に面識はなく、女性は帰宅中で、事件後に知人に相談して警察に通報したことから事件が発覚したということです。調べに対し、橋口容疑者は「よく覚え