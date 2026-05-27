ハイブリッドに注力する一例として世界初披露ホンダは5月14日の「2026ビジネスアップデート」において、「アキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプ」を世界初公開しました。ホンダは、今後当分の間は、EVではなくハイブリッドに力を入れるとし、2029年度までに15モデルもの次世代ハイブリッドを世界市場で導入するというのです。そして、それにあわせる格好で、2年以内に発売予定のハイブリッドとしてアキュラ・ハイブリッドSUV