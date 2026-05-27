○ブルージェイズ8−1マーリンズ●＜現地時間5月26日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが2桁安打の快勝で連敗ストップ。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、3試合連続安打を記録した。2022年のサイ・ヤング賞右腕アルカンタラと対峙した岡本は1回裏、一死一、二塁の好機で第1打席を迎えるも、カウント1-2から外角のスライダーで空振り三振。続く5番ヨヘンドリック・ピナンゴも右直に倒