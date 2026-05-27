7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』の主題歌が米津玄師の書き下ろし新曲「夜鷹」に決定し、あわせて新予告が公開された。 参考：『キングダム 魂の決戦』場面写真12点公開王騎の矛を手にした“信”山粼賢人の姿も 本作は、原泰久による漫画『キングダム』（集英社『週刊ヤングジャンプ』連載）を実写映画化したシリーズの5作目。2006年より連載を開始した原作は、単行本79巻まで刊行され、累計発