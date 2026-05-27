「シャトレーゼ」は、6月19日（金）〜6月21日（日）の期間、「父の日ケーキ」を、全国の店舗で発売する。【写真】思わず笑顔になる「まんまるお父さん」ケーキも！父の日限定スイーツの詳細■家族みんなで楽しめる今回登場するのは、父の日の贈り物にもぴったりな、家族みんなで楽しめる「父の日ケーキ」3種。帽子やひげ、ネクタイをチョコレートで表現した「父の日 ダディデコレーション」は、サクサクとしたシリアル入り