女優の森川葵（30）が27日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「BREAK SHOT」と書き出した森川。「#令和ロマン」とコラボした際の姿を披露した。「漫才ライブ途中で流れる映像に参加させて頂きました」とコメント。「楽しかったです」と伝えた。ファンからは「とても素敵です」「美しい」「可愛い」「美しい美女」と称賛の一方で「ちょっと痩せすぎじゃない？」「ドラマで拝見していた頃よりお痩せになっ