◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク8-3巨人（5月26日、東京ドーム）4回7失点で3敗目を喫した則本昂大投手について、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「珍しく制球できていないなというのは感じました」などと評価しました。「苦しそうでしたね。体のキレだったりとか、本人は言っていましたけど、調整はミスしていないと思う。勝ちがつかない焦りもあるかもしれないですけど、早く1勝、勝利をつけてほしいなと思います」ここま