ラオス中部で水没した洞窟に閉じ込められた住民7人の救出活動が進められている/Metta Tham Rescue Kalasin/AP via CNN Newsource（CNN）ラオス中部のサイソンブン県で、水没した洞窟の奥に住民7人が閉じ込められたまま1週間近く身動きできなくなっている。25日にはタイのベテラン洞窟ダイバーらが加わり、狭い洞窟を抜けて7人の救出を目指す作業が始まった。AP通信がラオスとタイの救助隊の話として伝えたところによると、地元住民