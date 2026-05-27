【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのブレーブスなどでメジャー通算２１８本塁打を放った強打の内野手で、１９８７年にプロ野球のヤクルトでも活躍したボブ・ホーナーさんが死去したと、ブレーブスが２６日に発表した。６８歳だった。ブレーブスに入団した７８年、８９試合で２３本塁打を放ち、ナ・リーグ新人王に輝いた。８７年にヤクルトに移籍すると、９３試合で打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点をマーク。「赤鬼