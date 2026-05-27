衆院法務委で質問する自民党の稲田朋美元防衛相＝27日午前衆院法務委員会は27日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案に関する質疑を実施した。自民党の稲田朋美元防衛相が、請求人やその支援者が開示証拠に基づき行う実験は、政府案が罰則付きで禁じる証拠の「目的外使用」に当たるかどうかを質問。法務省幹部は「当たらない」と答弁した。1966年の静岡県一家4人殺害事件の再審請求審では、犯行着衣とされ、みそタンクから見つ