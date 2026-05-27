２３日のＭＢＳ「ごぶごぶ」に女優貫地谷しほり（４０）が出演し、浜田雅功と街ぶらロケを行った。可憐なショート髪にブルーシャツの透明感姿で登場した。オープニングのトーク中にイヤリングが落ちて、拾った浜田に「なんか落としましたよ」とイジられる一幕も。２００７年のＮＨＫ連続テレビ小説「ちりとてちん」の際には大阪に住んでいたと振り返り、役作りの勉強で通ったという落語寄席・繁昌亭などを探訪。「バイオハザー