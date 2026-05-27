セブン‐イレブン・ジャパンは6月1日、「マシッソ!韓国イチ推しグルメ」を全国のセブン‐イレブンで開催する。マシッソ!韓国イチ推しグルメ○「旨辛」な韓国グルメが集結今年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパはもちろん、素材の食感にこだわった本格惣菜、さらにはプリッとした食感のチュクミ(イイダコ炒め)、トレンドの最先端をゆくスイーツなど幅広くラインアップ。日常の食卓で、手軽に韓国旅行気分を味わう