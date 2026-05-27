GoogleのAI検索強化を受け、プライバシー重視の検索サービスDuckDuckGoでアプリインストールとAIなし検索ページへの訪問が増えています。特にアメリカのiOSユーザーで伸びが目立ち、従来型の検索体験を求める動きが広がっています。DuckDuckGo sees iPhone installs spike following AI-heavy Google I/O - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/05/26/duckduckgo-sees-iphone-installs-spike-in-the-us-following-ai-announcements-at