5月26日 投稿 B-R サーティワン アイスクリームの公式Xは5月26日、今後のコラボを彷彿とさせるポストを投稿した。 今回投稿されたポストは「あれ？ポッピングシャワーのかたちが？」という内容に画像が添えられている。画像を見るとポッピングシャワーの形が「ドラゴンクエスト」シリーズのモンスター「スライム」のような形状になっている。画像の背景も雄大な自然が