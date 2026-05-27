粧美堂は6月6日、スパイラルキュートおよびパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの協業により、「ちいかわ」と「ドンペン」との限定商品を全国のドン・キホーテ系列50店舗で発売する。ちいかわ×ドンペンイラストレーター・ナガノ氏が描く人気キャラクターちいかわと、ドン・キホーテの公式キャラクタードンペンのスペシャルグッズが登場する。ちいかわ×ドンペン本取り組みは、全国のドン・キホーテ系列50店