犯人の居住地などを推定する地理的プロファイリング 犯人の拠点と犯行現場の関係性 プロファイリングは、犯行を行った人物の特定だけでなく、その居住地（拠点）や次の犯行地の推定にも使うことができます。それが、地理的プロファイリングです。こちらもリヴァプール方式と同じく、カンターによって開発されました。 この方法の基本的な考えは、連続犯罪の犯行地点を結ぶもっとも長い線を直径とした円を描いた