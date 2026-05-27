「仕事にならないので休みます」アイドルグループ「嵐」のライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」東京ドーム最終公演が5月31日、開催されます。オンラインの生配信も予定されており、嵐を応援してきたファンにとっては、忘れられない日になりそうです。一方で気になるのが“嵐ロス”。SNS上では、翌日の6月1日に向け、「仕事にならないので有休を取る予定」「仕事のミスが増えると思うので、あらかじめ休みます