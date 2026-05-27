日本時間１０時３０分に豪消費者物価指数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（4月）10:30 予想4.4%前回4.6%（前年比) 予想0.6%前回1.1%（前月比) 予想3.4%前回3.3%（トリム平均・前年比) 予想0.3%前回0.3%（トリム平均・前月比)