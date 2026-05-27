豪ドルはCPIを受けてやや軟調＝東京為替 豪CPIは総合が予想を下回る伸びにとどまり、トリム平均は予想通りという結果。この結果を受けて豪ドルはやや豪ドル売り。対ドルで０．７１７５前後から０．７１６０を付けた。 AUDUSD0.7160AUDJPY114.03