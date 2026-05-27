元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が27日、自身のXを更新。メッセージアプリ「LINE」の設定について注意喚起した。中川は「LINEのプライバシー管理、みなさんも今一度確認してみたほうがいいかもしれません」とつづり、LINEの「広告表示に利用するデータの設定」画面のスクリーンショットを投稿。子供の有無、最終学歴、職業、業種の属性情報や位置情報、決済・購買などの行動履歴の設定がONになっていたといい「知