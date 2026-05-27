お笑いコンビ「すゑひろがりず」の三島達矢（43）が、27日に自身のXを更新。右目白内障の手術をしたことを報告した。「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と写真を添えて報告。「原因はアトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした。患部ぼやかすのまじ勘弁して、、」と吐露し。「手術時間も短く無事に成功しましたのでまた明日から仕事復帰します！と