2026年5月26日（火）放送の『おはようパーソナリティ小縣裕介です』にて、ゲストに平原綾香さんが登場した。 ©️ABCラジオ 1年ぶりにゲストで登場した平原綾香さん。先日、お誕生日を迎えたとのことでプロスケーターの荒川静香さんがサプライズでお祝いしてくれたと打ち明けた。実は平原さん、2019年から3回もアイスショーに出演しており、最初は全く滑れないところから2026年（3回目）の