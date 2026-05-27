「シチズン時計」の幹部だった男が倉庫から腕時計8本、あわせて220万円相当を持ち出し、東京都内の買取業者に売った業務上横領の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、「シチズン時計」の元幹部・本間欣哉容疑者（57）は時計の管理を担当していた2019年12月から2020年2月にかけて倉庫に保管していた腕時計8本、あわせて220万円相当を持ち出し、都内の買取業者におよそ78万円で売った疑いが持たれ