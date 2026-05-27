【第26話】 5月26日 公開 第26話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月26日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第26話「相性最悪!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第26話では、奥さんパーティが裏ダンジョンの第5階層に挑戦する。そこは正しい道を選ばなければ先へ進めない迷宮となっており、ユイたちは相性最悪のユニオン・ダガ