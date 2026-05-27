共和電業がストップ高の水準となる１０１２円でカイ気配に張り付いている。同社は物体のひずみ具合を計測するセンサーである「ひずみゲージ」の大手。自動車の衝突試験をはじめ鉄道、ダム、トンネルといったインフラ領域を含め幅広く製品が活用されている。７日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は、売上高が前年同期比３．２％増の４６億５３００万円、営業利益は同１０．７％減の６