２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円２８銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安で推移している。 ２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３０銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢を巡る先行き不透明感から「有事のドル買い」が再燃し、１５９円３８銭まで上伸する場面があった。