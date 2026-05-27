室町ケミカルがストップ高カイ気配に張り付いている。同社は医薬品と化学品を２本柱としているが、化学品では液体処理用高純度イオン交換樹脂を製造し半導体業界向け主要サプライヤーとして存在感を高めている。同イオン交換樹脂は先端半導体分野で使われる超純水の精製及び薬液の高純度化に必須であり、そのなか同社は時価総額５０億円未満の超小型株ながら、同分野のニッチトップの一角としてポジションを確立している。