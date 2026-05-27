マクニカホールディングスはしっかり。２６日取引終了後、欧州子会社を通じてデンマークのＩｎｄｅｓｍａｔｅｃｈを買収すると発表した。同企業は電子回路設計支援で培った技術力を持ち、顧客の設計段階から関与するビジネスモデルを強みとしている。北欧地域の顧客ネットワークを有しており、デンマークやスウェーデン、フィンランドなどで事業を展開しているという。 出所：MINKABU PRESS