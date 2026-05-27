ＭＲＴが大幅反発している。２６日の取引終了後に２６年１２月期の連結業績予想について、営業利益を１億７０００万円から１億９５００万円（前期比２．７倍）へ、純利益を１億９００万円から１億２９００万円（同２．３倍）へ上方修正したことが好感されている。 連結子会社である医師のともが保有する医師たちとつくるの全株式を売却し連結範囲から除外するほか、２６年５月には婚活サービスを運営するドクタӦ