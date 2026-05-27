ＳＨＩＦＴが大幅反発している。同社は２６日の取引終了後、グループ内１５社のバックオフィスを集約すると発表。収益力の強化を期待した買いを誘ったようだ。組織再編を通じ、グループとしてＡＩを活用したバックオフィス機能の強化・効率化に取り組む。ＳＨＩＦＴはすでに単体ベースではバックオフィスの採用を原則停止し、業務を８９２業務に分解したうえで、ＡＩエージェントを活用しながら工数削減