「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１０時現在で、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ２７日の東京市場で、テラドローンは３日続落。１２日に上場来高値となる１万９６１０円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 直近で株価を刺激したのは、８日に「防衛装備庁からモジュール型ＵＡＶ