開催：2026.5.27 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 6 - 1 [レイズ] MLBの試合が27日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレイズが対戦した。 オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。 1回表、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点