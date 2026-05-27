開催：2026.5.27 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 12 - 1 [カブス] MLBの試合が27日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカブスが対戦した。 パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するカブスの先発投手はジョーダン・ウィックスで試合は開始した。 1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒット