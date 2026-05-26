デザイナー小坂英子が手掛けるシューズブランド「カチム（KATIM）」が、東京・新宿のNEWoMan Shinjuku 1階 NEWoMan スクエアにポップアップストアを出店する。期間は5月28日から6月3日まで。【画像をもっと見る】会場では、「THUNDERGATE」「CAT」「CHILTERN」などのサンダルシリーズをはじめ、職人による手差しメッシュを用いた「THEED MESH」「NEWTON」、斜めのスリットを配した「MTK」など、春夏シーズンに向けたモデルをラ